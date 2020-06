KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 10,2 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 504 000 surma. Hiinas pandi 400 000 inimest karantiini 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 637 077. Eile tuvastati riigis 40 540 uut nakatunut. USA haiguspuhang on uue hoo sisse saanud, sest viimase nelja päeva jooksul on uute juhtumite arv ületanud 40 000 piiri. Enim lisandub nakatunuid Florida, California ja Texase osariigis.