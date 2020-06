Kaitsja vaidlustab Laagna tee surmaavarii väidetava põhjustaja vahistamise ringkonnakohtus

Prokuratuur on teatanud, et haiglas tehtud analüüsid BMW juhil narko- ega alkoholijoovet ei tuvastanud. Juhtunu osas alustasime kriminaalmenetlust ja praeguseks kogutud andmete põhjal oli õnnetuse hetkel BMW kiirus 200 km/h.

Varasemalt on ta öelnud, et avariis võis süüdi olla hoopis Volvo juht. BMW juhi sõnul tunneb ta kõigile kannatanutele ja nende lähedastele kaasa. „See kõik lihtsalt juhtus, ma ei teinud seda meelega,“ sõnas noormees ERRi vahendusel.

Ta on öelnud, et ei vaadanud spidomeetrit, vaid ees sõitnud autosid, samas kinnitas ta, et 200 km/h tema BMW kiirus siiski olla ei saanud.