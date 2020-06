KURGID JÄÄVAD PÕLLULE? Marjakorjajate nappusest enam teeb hoidisetootjatele muret köögiviljakoristus 

ERRi uudisportaal kirjutas, et nii Põltsamaa kui Salvesti kurgid pärinevad Eestist ja mõlema ettevõtte esindajate sõnul puudutab tööjõupuudus nende jaoks just peamiselt kurkide kättesaamist. Olukorda raskendab ka praegune kuumalaine, mis kiirendab viljade valmimist. Salvesti tegevjuhi Triin Kõrgmaa sõnul on kartus suur, et vilju ei jõuta õigel ajal ära korjata.