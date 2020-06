Ematapjast endine politseiuurija jäi kohtus lõplikult süüdi 

Süüdistuse järgi tappis Kreim 2018. aasta juulis Kambjas 87aastase ema. „Vaatamata sellele, et ema oli eakas ja voodihaige ning tema hooldamine võis põhjustada süüdistatavale ebameeldivusi, ei ole mitte mingil tingimusel lubatud selliseid ebameeldivusi lahendada tapmisega,“ on varem öelnud prokurör Tatjana Tamm. Tartu Postimehe teatel kinnitas Kreim maakohtule oma lõppsõnas, et ei ole oma ema tapnud. Maakohus mõistis Kreimile kuue aasta pikkuse vangistuse, mida lühimenetluse tõttu lühendati kolmandiku võrra ehk ära tuleb kanda neli aastat vangistust. Tartu ringkonnakohus maakohtu otsust ei muutnud. Kuna neljapäeval ei võtnud riigikohus Kreimi kaitsja kassatsioonkaebust arutusele, on otsus jõustunud.