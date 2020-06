Eesti uudised Loodusvaatluste maratonil sündis rekord: ühel vaatlusalal loendati 397 liiki Ohtuleht.ee , täna, 23:56 Jaga: M

LÄKS PÕHJA: Raplamaal Kuusikul kohati lõunasiili, kelle leviala peaks seni teada olevatel andmetel piirduma Eesti lõunapoolsete maakondadega. Pildil on siiski tavapärasemal laiuskraadil tabatud loom. Foto: MATI HIIS

Loodusvaatluste maratonil juuni esimesel nädalavahetusel tegid 121 osalejat Eesti eri paigus 24 tunni jooksul üle 4600 vaatluse. Varem kindlaks määratud aladel elurikkust kaardistades märgati kokku ligi 1100 liiki taimi-imetajaid-linde-putukaid. Kõige rohkem, tervelt 397 liiki, said kirja Villu Soon ja Jelle Devalez, kes tegid vaatlusi Raadi looduskaitsealal Tartus. 397 liiki – see on Eesti vaatlusmaratonide rekord.