Kahe emakaga naine valmistub sünnitama kaksikuid 

Kui ta nüüd uuesti rasestus, vaatasid arstid ta taas läbi ja avastasid endalegi üllatuseks, et inglannal on kaks emakat ning kummaski ootab ilmaletulekut tütar.

Kellyt hoiatati, et teda võib ees oodata kaks sünnitust – juhul kui ei saa mingil põhjusel keisrilõiget teha.

Suurbritannia andmeil sünnib keskeltläbi üks naine 3000st kahe emakaga, kuid veel haruldasem on, et embrüo moodustub mõlemas, kirjutab Mail on Sunday.