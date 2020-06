Norra kaevab välja Gjellestadi viikingilaeva 

„Gjellestadi laeva leidmine, väljakaevamine ja taastamine on erakordse tähtsusega mitte ainult meie riigile, vaid ka rahvusvaheliselt,“ ütles Norra kliima- ja looduskaitseminister Sveinung Rotevatn. Arheoloogid arvavad, et tööd kestavad vähemalt viis kuud. Teadlaste hinnangul on umbes 733. aastast pärit viikingilaev kuni 24 meetrit pikk. Mullusel eelkaevamisel leiti, et kahjurid hävitavad seda ja seetõttu tuleb arheoloogidel tööga kiirustada. Laeva kattev pinnasekiht pole kuigi sügav, vaid pool meetrit.