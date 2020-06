The New York Times: Vene sõjaväeluure jagab Talibanile raha iga tapetud USA sõduri eest  

The New York Timesi süüdistusega liitus hiljem ka The Washington Post. Ajalehtede andmeil olid USA luureametkonnad venelaste kuritegeliku plaani avastanud juba mitu kuud tagasi, tuginedes suurelt osalt Afganistanis vahistatud vastupanuvõitlejate ja lihtsalt kurjategijate tunnistustele. Ajalehti informatsiooniga varustanud inimesed ei täpsustanud, kas Vene sõjaväeluurajad tegutsesid Afganistani territoorumil, kuidas nad leidsid sihtmärgid ja suunasid Talibani tapatööle ega ka seda, kuidas ja kas üldse on senimaani mõrvade eest tasutud. Mõlemad väljaanded on kindlad, et raha pakkumise vahendajaks oli Vene sõjaväeluure üksus postkastinumbriga 29155, keda süüdistatakse ka katses mõrvata Venemaa endine luurepolkovnik Sergei Skripal ja tema tütar 2018. aasta märtsis Inglismaal Salisburys, läbi kukkunud riigipöördekatses Montenegros, püüus mõrvata Bulgaaria relvakaupmees ning paljudes teistes kehvalt korraldatud ja suuresti ebaõnnestunud ettevõtmistes.