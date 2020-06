Juhtkiri Juhtkiri | EKRE nagu perefirma ohtuleht.ee , täna, 19:34 Jaga: M

Kui EKRE juht Mart Helme teatas erakonna volikogul, et ta ei kandideeri enam esimeheks, oli kõigile selge, et järgmisel laupäeval toimuval kongressil valitakse sellele kohale Martin Helme. Kui viimane on juba varem öelnud, et ei kandideeriks isa vastu, siis on nüüd parteis aset leidma pidavat põlvkonnavahetust hoolega ette valmistamas erakonna teisedki prominentsed kujud, kiites noorema Helme poliitilist asjatundlikkust ja juhivõimeid.