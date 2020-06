Taavi Libe | Enesetsensuuri hirmutavad ilmingud 

Samas pole ma kunagi olnud „The Office’i“ andunud fänn ja üksjagu episoode on mul nägemata. Seetõttu pidin hakkama tegema tõelist uurimistööd, kui lugesin lõppenud nädalal uudist selle kohta, et sarja USA versiooni tegijad on ühest episoodist eemaldanud stseeni, kus tegelane Dwight teeb blackface’i (näo tumedaks võõpamine – toim). Muide, kuna viimasel ajal ka Eestis väga aktuaalseks jututeemaks kerkinud blackface’il pole minu teada veel head eestikeelset vastet, siis tegelen lugeja lahkel loal väikese keeleloomega ning kasutan artiklis edaspidi ingliskeelse blackface’i asemel väljendit nõgivõõbe, mis võimaldab ühtlasi teha kolmekordse kummarduse Otto Wilhelm Masingule.

Solvuda ja keelata?

Aga tagasi komöödiasarja juurde. Otsisin videoplatvormi YouTube põhjatust varasalvest kustutatud stseeni üles ning mind tabas üllatus. Mulle vaatas vastu tegelane, kellel oli seljas vana kasukas, peas karvamüts, ees takust habe ning käes okstest vitsakimp. Nägu oli tal tõesti õige õrnalt tahmaseks värvitud, aga kui aluseks võtta kas või menuka jäljendamissaate nõgivõõped, siis oli tegu ikka erakordselt lahja versiooniga.

Eesti kroonimata folkloristikakuninganna Marju Kõivupuu võib mind selle järelduse peale nahutada, aga minu meelest vaatas stseenist vastu väikeste mööndustega peaaegu ehe jõulusokk meie enda folkloorist. Sarved olid küll puudu, aga muu atribuutika oli igati sobilik.

Heakene küll, tegelikult on sarja tegijad ise välja toonud, et tegelane Dwight kehastab Madalmaade folkloorist pärit tegelast Zwarte Pieti või musta Peetrit, kes oma päritolult peaks olema moorist ori ning seega sümboliseerib piirkonna veriselt kolonialistlikku ajalugu, aga siinkohal tekib dilemma: kas olulisem on mitte unustada minevikku või mitte solvata olevikku. Lühiajalises perspektiivis kindlasti viimane, sest solvamine teeb haiget. Aga kui asjale pisut pikema vinnaga läheneda, siis tuleks pigem tänada neid, kes meenutavad ajaloost aspekte ja episoode, mille kordumist tänapäeval enam kuidagi näha ei tahaks.

Unustada või mäletada

Minu jaoks on hirmutav tendents valimatu tsensuur. See tähendab, et tsensuuri nõudjatel puudub ridade vahelt lugemise oskus. Veelgi hirmutavam on valimatu enesetsensuur, sest sellega nõustuvad loojad, et nende looming oli igavalt üheplaaniline, ilma allteksti ja metatasandita.