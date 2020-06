Saate "Olukorrast riigis" juhid Mäe skandaalist: kui inimene käitub nagu pervert, siis ta ei saa juhtida ühtegi suurt asutust 

"Nõukogu reaktsioon oli üsna leebe, vähemalt esialgu - öeldi, et Mäe ongi selline ülemeelik ja käitub mõnikord joviaalselt ja see on normaalne," vahendab ERR-i uudisteportaal saatejuht Harry Tuule arvamust, et Estonia teatri juhtkonna puhul on ilmselgelt tegu ringkaitsega.

Ta viitas ka sellele, et uuema info kohaselt olevat teatri töötajate usaldusisik käinud juhtkonna jutul ja palunud selle probleemiga tegelda, aga kuuldavasti olevat ta ukselt tagasi saadetud ja öeldud, et see pole teema, millega tegelda.