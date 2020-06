Reinsalu: radioaktiivsus Euroopa kirdeosas on inimtekkeline 

"Erinevatest riikidest on tulnud informatsioon kergest radioaktiivsete isotoopide fooni tõusust Euroopa kirdeosas. Olgugi, et tase ei ei sisalda mingit ohtu inimeste tervisele, on meie ja laiemalt rahvusvahelise julgeoleku huvides oluline selle fooni tõus tuvastada, sest see on kindlasti inimtekkeline," seisab minister Reinsalu sotsiaalmeediasse tehtud postituses.