Tudengisatelliiti Hämarik start orbiidile lükkus edasi 

Rakett Vega pardal on TalTechi tudengite ning AS Dateli koostöös valminud teine tudengisatelliit Hämarik, vahendab pressiteade. Hämarik on kahest tudengisatelliidist teine, mille tehnikaülikool koostöös Datel AS-iga orbiidile saadab. Satelliit Koit startis eelmise aasta 5. juulil raketiga Venemaalt. Koit ja Hämarik on 1U kuubik-satelliidid (10 * 10 * 10 cm).