Lihtne ja südamlik: Kodukülas jäeti hüvasti Laagna teel surnuks sõidetud Stanislaviga 

HÜVASTIJÄTT KODUKÜLAS: Lüübnitsas saatis Lasnamäe kanalis surnuks sõidetud Stanislavi viimsele teele pea paarsada inimest. Foto: Aldo Luud

„Vist kõik siin Lüübnitsas teadsid, et Stanislav sõitis vanematekoju alati Beresje kaudu, mitte otseteed Võõpsust. Sealt läbi külade sõites avaneb ilus vaade Pihkva järvele ja talle see meeldis. Ta pidi ka sel nädalavahetusel siia tulema, aga nüüd on kõik teistmoodi,“ räägib eelmisel laupäeval Lasnamäe kanalis surnuks sõidetud Stanislavi ära saatma tulnud matuseline.