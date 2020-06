Eesti uudised FOTOD | Koduküla jättis hüvasti Laagna teel surnuks sõidetud Stanislaviga Asso Ladva , täna, 16:52 Jaga: M

GALERII

VIIMAST KORDA KODUKÜLAS: Lüübnitsas jäeti hüvasti eelmisel nädalal Laagna teel hukkunud Stanislaviga. Foto: Aldo Luud

„Tänane kurb päev tuletab meile meelde, et me ei ela ühiskonnas üksinda. Me peame teiste inimeste eest hoolitsema, olgu nad omad või võõrad, sest nad kõik on jumala loodud,“ ütleb isa Tihhon laupäeval Lüübnitsa tsässonas, kus viimsele teele saadetakse eelmisel nädalal Lasnamäe kanalis surnuks sõidetud ja alatiseks 39aastaseks jäänud Stanislav.