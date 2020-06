Laagna surnukskihutaja Isa Khalilovi glamuurne elu: relvad ja kuritegeliku maailma lummus, kiired autod ja kaklused 

Seesama, kes Laagna teel 999 ISA numbrimärgiga maasturiga kihutas, sõitis surnuks kaks ja saatis haiglasse kolm inimest. Khalilovi autost leidis politsei pärast avariid kolm relvataolist eset, mis esialgse hinnagu kohaselt on õhkrelvad ja stardipüstol.

Relvad, kuritegelik glamuur, kaunid naised, kallid autod, rusikad – läbi aastate on Khalilov end piltidel ja videotel jäädvustanud fookuses just need.