Eesti uudised METSIK LÄÄS TALLINNA KESKTURUL: põllumajandusamet keeldub öist turgu kontrollimast, sest kardetakse vägivaldseid kauplejaid Henry Linnard , täna, 15:50

TALLINNA KESKTURG: Kui linn veel magab, käib Tallinna Keskturul käib hulgimüük. Edasimüüjad kaebavad, et osa tootjatest keeldub kaubaga kaasa andma päritolu tõestavaid pabereid, sest põllumajandusameti inspektorid turgu öösel ei kontrolli. Foto: Robin Roots

Urmas* on 15 aastat Tallinna Keskturul marju kokku ostnud ja edasi müünud. Ta märgib, et pole aastate jooksul kordagi kuulnud ega näinud, et põllumajandusameti inspektor öise hulgimüügi ajal marjade päritolu kontrolliks. „Kui küsin talunikult pabereid, saadab ta mind puu taha, sest teab, et inspektor ei tule. Inspektori tööaeg on päeval, kui ta nõuab päritolu tõestamist minult,“ ütleb edasimüüja. Amet, kes on siiani raiunud, et saatelehtede nõudmine on kauplejate enda vastutus, tunnistab viimaks, miks nad tegelikult öisele keskturule jalga pole tõstnud.