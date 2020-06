Päästeamet hoiatab: isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed 

Päästeamet meenutab sotsiaalmeedias, et kuigi järgmisel nädalal on vihma oodata, siis lähipäevade kuuma ja kuiva ilmaga tuleoht aina kasvab.

Nii seisab postituses meeldetuletus, et igaühel meist lasub vastutus, et see nädalavahetus mööduks ohutumalt, sest isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed loodusele, loomadele, inimestele ja nende kodudele.