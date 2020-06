Eesti uudised Koroonaviirusega nakatunud põevad haigust järjest leebemalt Toimetas Merilyn Närep , täna, 21:34 Jaga: M

Kristiine gümnaasiumi desinfetseerimine Foto: Tiina Kõrtsini

Eestis on praegu kaks koroonakollet, üks neist Harjumaal ja teine Narvas, kokku põeb seda tõbe praegu 19 inimest ning ennekõike on haigus on saadud kas oma pereringis või töökohal.