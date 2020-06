Itaalia saatis armee võõrtöölisi taltsutama 

Seepeale hakkas rahvas märatsema. Itaalia riigitelevisiooni RAI uudistesaate kinnitusel olid eriti rahulolematud need, kelle ajutine tööluba oli juba otsakorral või seda koguni polnudki. Nad kartsid, et kaotavad nüüd töö ja peavad Bulgaariasse tagasi minema. Koju jäänud pered aga sõltuvad nende sissetulekuist.

Vähemalt osa nakkuskahtlusega inimestest õnnestus haiglasse viimiseks kinni võtta. Mitu tõbist on aga kadunud ja võimud kardavad, et viirus hakkab nüüd ümbruskonnas kiiresti levima.

Paraku pole see Itaalias ainus uus viirusepuhang. Seal on juunis järk-järgult lõdvendatud kolm kuud kehtinud karme karantiinimeetmeid. Viirusepandeemia on ametlikel andmetel surmanud riigis rohkem kui 34 800 inimest. Veel kolmapäeval kirjutasid kümme viroloogi meediaväljannetele avaliku kirja, väites, et põhimõtteliselt võiks Itaalias eripiirangud kaotada, sest koroonapandeemia on läbi. Nende kolleegid kritiseerisid aga avaldust ja hoiatasid Covid-19 teise laine eest, mis paistabki nüüd olevat vähemalt osaliselt kätte jõudnud.