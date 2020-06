Rootsi halvustab WHO riskianalüüsi: „See on totaalne viga!“ 

„See on viga. See on andmete totaalne väärtõlgendamine WHO poolt. Nad ei viitsinud isegi meile kasvõi helistada, et oma andmeid kontrollida,“ ütles Tegnell. „Vastupidi väidetule pole meil endil mingeid tõendeid, et Rootsis olukord halveneks või algaks teine laine nagu mõnes teises riigis, kus koroonaviirus varem palju väiksemat hävitustööd tegi ja mis on alles haiguspuhangu alguses. Meil läheneb tegelikult viirusekriis lõpule ja see, et haigestunuid on palju, seletub üsna lihtsalt – Rootsis testitakse inimesi varasemast rohkem. Haiglas on ravil päev-päevalt järjest vähem viirusesse nakatunuid. Seetõttu on ääretult kurb, et WHO meid nimetab nende riikide seas, kus nakatunuid on iga päevaga rohkem.“