Juhtkiri | Estonia teatri nõutu nõukogu 

Küll aga muretses patriarhaalne ülekaalukalt meestest keskmise vanusega üle 60 eluaasta koosnev nõukogu Aarne Miku suu läbi, et teatris jääb elurõõmu vähemaks, kui Mäe vastavalt lubadusele oma käitumist totaalselt muudab. Eelnevast kumab läbi pigem häiritust, et teatrijuhi käitumisest stressis estoonlased on oma mure ilmarahva ette laotanud. Päev varasemas Mäe toetajate avalduses kinnitasid isegi 80ndate kandis estoonlased, et nemad pole tundnud end Mäe käitumisest ahistatuna.

Lihtne on mõista anda, et anonüümsed süüdistused justkui ei väärikski edasist menetlemist. Kui nõukogu aga ütleb, et ei nendeni ega usaldusisikuteni pole ükski kaebus jõudnud, siis siia ongi koer maetud. Kelle poole saab töötaja pöörduda, kui tunneb end häirituna juhtkonna käitumisest? Mäele endale Mäe peale kaevata ei saa, nõukogu võetu kaitsepositsioon kinnitab, et nende poole olnuks mõttetu pöörduda, ja kui usaldusisiku suhtes pole usaldust, siis ongi teatrisisesed võimalused ammendunud.

Nii jäigi teema üles võtta ajakirjanduse vahendusel ning ohu märgiks nõukogule peaks olema seegi, et isegi nõukogu kogunemise päeval jätkusid end häirituna tundvate estoonlaste ülestunnistused meedias. Ses valguses kõlab õõnsalt nõukogu üleskutse otse nende jutule tulla, samuti lubadus, et isikud hoitakse saladuses.