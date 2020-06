Seisukoht | Inimeste loovus on kadunud 

Lapsedki veedavad praegu tunde ekraanide ees selle asemel, et õues puuokstest mõõku valmistada või tigude võidusõite korraldada. Võimalusi mängimiseks on sadu kui mitte tuhandeid, aga lapsed mängivad ka lasteaias arvutis olemist. Muidugi on mugav ekraanile jooksma panna multifilm või lahti võtta telefonimäng, aga ilma ekraanita ei osatagi muud välja mõelda. Kuhu siis meie loovus kadunud on?