Šotimaal pussitati kolme inimest, politsei laskis kahtlusaluse maha 

BBC kirjutab, et politsei teavitas üldsust „suuremat laadi“ vahejuhtumist, lisamata samas siiski detaile. Praeguse info põhjal on alust arvata, et ühe hotelli trepikojas pussitati surnuks kokku kolm inimest, samuti sai noahaavu üks politseinik.

Esialgse info põhjal on arvata, et hotell majutas varjupaigataotlejaid. Politsei on seni kinnitanud, et haiglaravi vajab kuus inimest.