VIDEO | Iraani sõjaväebaasis kärgatas salapärane plahvatus 

Leegid purskusid taeva poole Parchini sõjaväebaasis, mis on varemgi sattunud lääneriikide luureteenistuste huviorbiiti. Independent kirjutab, et kuigi Teheran on seda eitanud, viis Iraan seal väidetavalt läbi tuumapommide detoneerimiseks vajalikke katsetusi.