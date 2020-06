Estonia nõukogu otsustas: Onu Heino ajad on möödanik, Mäe läheb puhkusele 

Ajakirjanikud-kaameramehed sätivad ennast Estonia teatri teisel korrusel paika, teatri nõukogu esimees Arne Mikk uurivalt kõike jälgimas. Kõik paigas, annab teatri administratsioonijõud pressikonverentsile stardipaugu. Mikk tõuseb püsti ning hakkab päikseliselt rääkima: „Ma loodan, et tulevikus on nii palju kaameraid kohal ka meie esietendustel, sest lõpuks on Estonia ikkagi selleks, et publikule tuua uusi lavastusi.“