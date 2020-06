Tarmo Soomere kliimamuutustest: „Eestil on vedanud, aga peame vaatama maailma laiemalt. Igaühe panus loeb.“ 

„Kui vaadata maailma tervikuna, joonistuvad välja seesugused mustrid, kuidas riigid ja rahvad taluvad kliimamuutusi või kui vintsked ja haavatavad nad nendega toime tulemisel on. Vintsked riigid, kelle jaoks kliimamuutus on kas kasulik või vähemasti kelle jaoks ei too see midagi hullu kaasa, paiknevad parasvöötmes. Need riigid, kes on kliimamuutuse suhtes väga tundlikud, kus see võib lausa lõhkuda ökosüsteemi ja viia selleni, et inimestel pole kus elada, asuvad enamjaolt troopilises vöötmes,“ räägib Soomere, et Eestil on vedanud – meid kahjustab kliimamuutus suhteliselt vähe.