PEOPILLID KOTTI | Kes julgevad veel suvepäevi korraldada? 

Kert Kõiv , täna, 16:14

EKRE on ainuke erakond, kes tänavu kindlalt suvepäevi plaanib. Foto: Robin Roots

Kuigi eriolukorra alguses kehtestatud piiranguid avalikele üritustele on vähendatud ning esimesed peokorraldajad on ka peod välja kuulutanud, võtavad riigiasutused asja rahulikult. Mitmed ministeeriumid ja erakonnad on suvepäevad täiesti ära jätnud. Ülejäänud julgemad on kavandatavaid üritusi lühendanud.