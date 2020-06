Pea vastu! Kuumalaine lõppeb esmaspäeval äikese ja rahega 

Ilmateenistuse andmetel on laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtu poole võib sadada lõunapoolsetes maakondades kohati hoovihma, on äikeseoht. Põhjarannikul puhub läänekaare tuul 4-10 m/s, mujal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, kuid äikese korral võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 27°C-31°C, meretuulega rannikul kuni 20°C.

Ka pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 6-12 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 25°C-31°C, rannikul kohati kuni 21°C.

Esmaspäeval lääne pool pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, on äikest. Ida-Eestis on pärastlõunani selgem ja sajuta.

Kuidas end ja teisi kuumalaine eest kaitsta?

Riietu heledasse, sest hele peegeldab päikesekiirgust paremini.

Riietu kergelt; samas peaks pea olema kaetud.

Joo ohtralt vedelikku, soovitatavalt vett ja varu seda enda värskendamiseks.

Kui võimalik, jahuta end aeg-ajalt vees.

Sõidukis peaksid aknad olema avatud.

Palavaga väheneb tavaliselt söögiisu, siiski ära unusta söömist.

Söö võimalusel jäätist (mõõdukalt).

Vanemad ning haiged inimesed, eriti need, kes kannatavad kõrge vererõhu ja südamehäirete all, peaksid vältima liigset koormust ja pikalt päikese käes viibimist.

Palavus seostub eelkõige antitsükloni ehk kõrgrõhkkonna levikuga Eestisse. Selline antitsüklon paikneb ulatuslikul alal ja selle lääne- või edelaserva mööda liigub põhja poole väga soe mereõhk Vahemerelt või kuiv mandriline õhk Lõuna-Venemaalt ja Kesk-Aasiast. Kui antitsüklonid on moodustunud mandrilise parasvöötme kuivas õhumassis, on ilm kuiv ja vähese pilvisusega ning õhk soojeneb 25−30 °C-ni. Väga harva on soojenemine seotud troopilise õhu jõudmisega meie laiuskraadideni. Õhutemperatuur tõuseb sel juhul suvel 30−35 °C-ni, kevadel 26−30 °C-ni.