FAKTIKONTROLL: Helme helesinine unistus Kaljulaidi tagandamisest realiseeruda ei saa 

Kaljulaid jättis kõnealuse seaduse välja kuulutamata, sest seal mainitud välisteenistuses viibiva ametniku abikaasale määratud hüved ei laiene kooseluseaduse alusel registreeritud suhetele. Viitega mullusele riigikohtu otsusele sotsiaalvadkonnas, kus peeti vääraks abikaasa ja registreeritud elukaaslase erinevat kohtlemist, nimetas president värske seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks.

„Kadriorus resideeruv presidendi ameti pidamise eest palka võttev poliitaktivist jättis [neljapäeval] välja kuulutamata seaduse, millest riigikogu jättis teadlikult, tahtlikult ja väärtuspõhiselt välja kooseluseaduse rakendusparagrahvi. Selline on rahva poolt valitud parlamendi legitiimne poliitiline tahe. Presidendil pole siin mingit võimalust või rolli teistpidi arvamiseks,“ võttis riigipea otsuse peale sõna rahandusminister Martin Helme.

EKRE asejuht kritiseerib Kaljulaidi, et too on juba neljal korral põhiseadusriivele viidates mõne praeguse koalitsiooni seaduse välja kuulutamata jätnud. „Kuigi tal ei ole juba pikemat aega olnud palgal õigusnõunikku, ei takista see tal olla suur põhiseaduse teadmamees, kes leiab igas tänase koalitsiooni poliitilises valikus vastuolu põhiseadusega,“ ironiseeris Helme, jättes seajuures mainimata presidendi sammude tulemused: korra on riigikogu ise seadust muutnud, korra teinud seda riigikohtu käsul ja pensionireformi saatuse üle algab kohtuprotsess augustis.

Helme sõnul kasutab Kaljulaid koalitsiooni poliitiliste otsuste vetostamiseks pidevalt põhiseaduse paragrahvi 12, mis keelab diskrimineerimise. Helme soovitab Kaljulaidil selle asemel keskenduda põhiseaduse viiendale peatükile, mis räägib presidendi rollist: „Seaduste vetostamine poliitiliste argumentidega ei kuulu tema õiguste hulka. Et ta seda pidevalt siiski teeb, tähendab, et ta kuritarvitab võimu ja rikub põhiseadust – nende kahe asja eest peaks ta ametist tagandama. Et ta teeb seda teeseldes, nagu oleks põhjus mitte poliitiline vaid põhiseaduslikkuse kontroll, teeb tast aga valetaja, mis on talle endale nii kallites avatud ja sallivate ühiskondade poliitilises kultuuris tagasi astumise põhjuseks.“

Poliitiline veto – juhtunud vaid korra

Võtame Helme sõnumi faktikontrolliks ette. Esiteks väide, et poliitiliste argumentidega ei tohi president seadusi vetostada. See on suuresti väär. Mõned õigusteadlased on seda tõesti väitnud, kuid üldlevinud põhiseaduse tõlgendus on, et kui riigikohtusse saab president seaduse saata vaid põhiseaduslikkuse kontrolliks, siis esimest korda tohib ta selle tagasi lükata ka muul põhjusel – sisuliselt kõhutunde pealt. Kui seadus riigikogust talle muutmata kujul tagasi tuleb, peab president selle välja kuulutama.

„Ometi oleks väär järeldada, et Vabariigi President on seaduse välja kuulutamata jätmise mittejuriidiliste kaalutluste valikul täiesti vaba. Piirid seab juba PS § 81, mille järgi Vabariigi President tõotab ametisse astumisel kasutada talle antud võimu erapooletult. Erapooletuse nõue tähendab, et president tegutseb üldistes huvides,“ selgitab põhiseaduse kommenteeritud väljaanne.