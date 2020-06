Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: Euroopa Liit soovib 1. juulist avada oma piirid umbes 50 riigile Priit Pärnapuu , täna, 16:46 Jaga: M

Musta ja punasega on riigid, kus viimase kahe nädalaga on nakatunuid 100 000 elaniku kohta rohkem kui Euroopas tervikuna. Rohelisega on riigid, kus nakatunuid on enam-vähem sama palju või vähem kui Euroopas tervikuna.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad juba mitmendat nädalat läbirääkimisi piiride avamise üle. Kokku soovitakse leppida ühtses riikide nimekirjas, mille elanikele avaneks vaba ligipääs Euroopasse alates 1. juulist. Kokkuleppeni pole jõutud, kuid tööversioon võimalikest riikidest on välismeediasse lekkinud.