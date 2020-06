Tolliinspektori mõisteti süüdi piiril altkäemaksu võtmises 

Möödunud aasta kevadest tänavu maikuuni ületasid kolm meest Narva piiripunktis korduvalt piiri suunaga Venemaalt Eestisse tuues endaga üle piiri kaasa ebaseaduslikke sigarette. Maksu- ja Tolliameti endise tolliinspektor-vahetusevanema Konstantin Tšernilovski ja sigarette vedanud mehe Maxim Koltsovi vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt toodi sigaretid üle piiri just Tšernilovski vahetuse ajal, mil viimane lubas meestel piiri ületada ilma kontrolli läbimata või teostades ise näitliku kontrolli. Eeluurimises tuvastati, et seda juhtus möödunud aasta oktoobrist tänavu maini vähemalt 14-korral korral.

Eile mõistis Viru maakohus Konstantin Tšernilovski altkäemaksu võtmises ning Maxim Koltsovi altkäemaksu andmises ja ebaseadusliku narkootilise aine käitlemises süüdi. Tšernilovskile määrati karistuseks kahe ja poole aasta pikkune vangistus, millest koheselt kuulub šokivangistusena kandmisele kolm kuud. Ülejäänud aega ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Koltsovile määras kohus altkäemaksu andmise ja narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest liitkaristusena kolm aastat vangistust, millest koheselt kuulub ärakandmisele kolm kuud ning ülejäänud osa vangistusest ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane nelja aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Liisa Nuut sõnas, et on kahetsusväärne, kui seaduse rikkumist on alust ette heita inimesele, kellele on riigi poolt usaldatud volitused teiste inimeste õigusrikkumisi ennetada ja tõkestada. „Korruptsioonikuriteod kahjustavad alati ühiskonna toimimist ning praegusel juhul on laiemalt ohtu seatud ka riigi julgeolek. Seetõttu taotles prokuratuur varasemalt karistamata meestele šokivangistust, mida kohus ka mõistis,“ ütles Nuut.

Kaitsepolitsei Virumaa osakonna direktor Andres Kanguri sõnul on oluline eos tõkestada tekkiv korruptsioonioht piiril, mis võib üle kasvada julgeolekuohuks. „Vahetuse vanemal on kõrgem vastutus, kuna tema saab mõjutada ka teiste tööd, mistõttu salakaubaga seotud riskid on kindlasti suuremad,“ selgitas Kangur ning lisas, et kuriteo toime pannud tolliinspektor muudab ennast sellega ka kohe kompromiteeritavaks ja seega potentsiaalseks värbamise objektiks võõrriigi eriteenistusele.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna ütles, et tolliseadusest tulenevalt on tolli kohustus kaitsta ühiskonda ja majandust. „Tolli ühiskonnakaitseline tegevus piiril on otseselt osa laiapindsest riigikaitsest. Kahjuks üks meie ametnikest reetis oma ametivande ja seadis ohtu Eesti ühiskonna. Sellele vaatamata näitas riik oma tugevust - see oht sai tulevikuvaates tõrjutud, kuritegu avastatud ja kohus on sellele teole andnud oma hinnang,“ ütles Heldna.