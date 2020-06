Hongkongi aktivist: olen tõenäoliselt uue julgeolekuseaduse peamine sihtmärk 

Hongkongi demokraatliku liikumise tuntuim nägu Joshua Wong on korraldanud inimõiguste ja Hongkongi vabaduste nimel palju rahvarohkeid aktsioone ja palunud poolautonoomsele territooriumile toetust ka välisriikidelt. Ta pelgab, et Peking soovib uue julgeolekuseadusega teda vaigistada. „Ma olen tõenäoliselt uue seaduse peamine sihtmärk. Ent mind ei pane kartma mitte minu võimalik vangistamine, vaid sünge tõsiasi, et uus seadus on ohuks kogu linna tulevikule, mitte ainult minu isiklikule elule,“ rääkis Wong Reutersile.