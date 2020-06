VIDEO | Estonia nõukogu Aivar Mäest: selline käitumisviis ei ole kindlasti korrektne 

Esmaspäeval kirjutas Eesti Ekspress, et Estonia teatri juht Aivar Mäe on juba aastaid naiskolleege alandanud, teinud kohatuid seksuaalseid kommentaare ning käperdama kippunud. Kolmapäeval saatis Mäe meediale pressiteate, kus tunnistas, et tal on siiralt kahju, et "minu loomuomaselt ülemeelik huumorisoon ja karakter on minu käitumises väljendunud inimestele moel, mida nad on pidanud ebaviisakaks, ebaväärikaks ja mõnel puhul kohatuks."