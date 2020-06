Kuidas lapsi suvel nutimaailmast õue meelitada?  

Tahvelarvutid ja nutitelefonid meenuvad lastele peaasjalikult siis, kui õues läheb igavaks. Aga kuidas vältida seda, et lastel hakkaks igav? Kõik mängud on mängitud ja lelud vedelevad nurgas. Kui sinu koduaias on järgnevad esemed, siis võid olla kindel, et võsukesed lustivad õues nii palju, et neid on lausa keeruline tuppa meelitada!

Liivakast on sobilik erinevas vanuses lastele, kuid iseenesest mõistetavalt armastavad seal askeldada just kõige pisemad. On raske soovitada, kui suur peaks olema liivakast – see sõltub aia suurusest ja loomulikult laste arvust. Küll aga on mõistlik valida liivakasti asukohaks aia kõige päikesepoolsem nurk, sest siis on liiv alati kuiv ning lastel soe seal möllata. Samuti vaata, et liivakast ei jääks suuremate puude või põõsaste alla, sest nende okkad ja lehed hakkavad liiva rikkuma.

Poodides on palju erinevaid liivakaste, kuid hakkajad meistrimehed saavad selle ka ise valmis meisterdada – see pole üldse liiga keeruline! Kõige enam tehakse ruudukujulisi liivakaste, kuid kui ehitusoskust on rohkem, siis miks mitte teha ka mõni põnevama välimusega ehitis! Ehitamist tuleb alustada nurgatugede paigaldamisest, sobivad näiteks prussijupid 50 x 50 mm. Prusside külge saab kinnitada külje- ja pealislauad. Kinnitamiseks sobivad hästi terrassikruvid, sest need on töödeldud välitingimustes vastu pidama. Lauad peaksid olema immutatud või kuumtöödeldud, sest muidu võib liivakast välitingimustes järgmiseks hooajaks ära pehkida. Liivakasti põhja paigalda vastupidav riie, et rohututid ei kasvaksid liivakasti sisse.

Kui peres või isegi naabritel on kass, siis on mõistlik hankida ka puidust katteplaat või koormakile. Muidu võib juhtuda, et kassike arvab, et see liivakast on temale häda tegemiseks.

Kui liivakast on valmis, siis hangi sinna erinevad liivavormid, kühvlid, kastekannud. Vali need võimalikult erinevates toonides, sest see lihtsalt näeb nii rõõmus välja!

Lastebassein (välibassein) on asendamatu abimees kuuma ilmaga. Ilmselt on iga lapsevanem püüdnud põgeneda tüütavate ja randa manguvate võsukeste eest. Lastel on palav, nad tahaksid jahutavas vees sulistada. Tegelikult arusaadav. Siinkohal tulebki appi välibassein. Kui sinu eelistuseks on täispuhutav välibassein, saab seda soovi korral kerge vaevaga ühest kohast teise teisaldada. Samas metallkarkassiga basseini puhul on see veidi keerulisem.

Loomulikult peab lastebasseini osas arvestada sellega, et veetase ei oleks lastele eluohtlik ning vesi ise oleks piisavalt soe. Kui tegemist on madala veetasemega välibasseiniga, siis pole muidugi ujumisrõngas vajalik. Kui koduõuel on aga päris kaevatud ja korralik bassein, siis on mõistlik igaks juhuks hankida ujumisrõngas ja kätised. Nüüdisajal on valik ülilai ning olgem ausad, paljud täiskasvanudki armastavad hulpida laheda välimusega ujumisrõngastel.