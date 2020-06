Suur politseioperatsioon Lõuna-Eesti rahulikus külas  

Prokuratuur ei avalda kahtlustatavate nimesid. Talukoht kuulub isale ja pojale. Viimasel on varasemaid karistusi. Näiteks viis ta 2010. aastal kalakasvatusest minema 40 kilo kalamaime ja sai 383 eurot trahvi. Poeg on istunud ka trellide taga, kui teda karistati omavolilise sissetungi ja asjade omavolilise kasutamise eest kahe aasta ja peaaegu kaheksakuuse vangistusega. Ta vabastati aasta ja kolm kuud enne tähtaega. Lisaks on noormeest karistatud ka kehalise väärkohtlemise eest.

Kuumal suvepäeval on Tõutsi küla justkui välja surnud. Leiame ühe naise, kes on talus toimunust vaid põgusalt kuulnud. „Lugesime artiklit, aga õhtul, kui vaatasime telekast uudiseid, ei olnud seal midagi,“ ütles naine. Tema meelest on talu pisut õudne: „Seal hoovis on neil mingisugused kujud, ma ei tea, idamaine kunst või midagi,“ ütles ta ja lisab, et mingit paugutamist pole lähiümbruses kuulda olnud.