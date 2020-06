Riigikontroll: Haigekassa sõlmis lepinguid raviasutustega, kel polnud ruume, tehnikat ega töötajaid 

Tegevuslubade menetlemine ja järelevalve on terviseameti ülesanne, kuid auditi käigus selgus, et terviseametil puudub ülevaade, kas kehtiva tegevusloaga asutused ka tegelikult nõuetele vastavad. „Kuna tegevusload on tähtajatud, pole Terviseamet paljusid tervishoiuteenuseid osutavaid asutusi juba pikka aega kontrollinud,“ ütles Riigikontrolli auditijuht Mart Vain. „Enne 2018. aastat ei teinud Terviseamet uut tegevusluba menetledes alati kohapealset kontrolli, mistõttu puudus kindlus, kas andmed ruumide ja aparatuuri kohta on õiged.“