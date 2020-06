Maailm KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 9,9 miljonit diagnoositud nakatunut ja ligi 498 000 surma Ohtuleht.ee , täna, 13:26 Jaga: M

Viirus ei ole veel kuhugi kadunud. Foto: AP/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib 213 riigis. Reede hommikuks on kogu maailmas tuvastatud 9 927 9680 haigusjuhtumit. Surnud on 497 363 ja paranenud 5 376 457 inimest. Venemaal ja Indias on tõusnud koroonaviirusesse surnute arv.