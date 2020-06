KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 9,7 miljonit diagnoositud nakatunut ja ligi 492 000 surma. USAs lisandus rekordarv haigusjuhtumeid 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 504 588. Eile tuvastati riigis 40 184 uut nakatunut, mis on seal kogu senise koroonaaja rekord. Enim uusi juhtumeid lisandub Texase, California ja Florida osariigis – kõigis neis ööpäeva jooksul üle 5000. Texases peatati piirangute leevendamine. Ehkki suurima nakatunute koguarvuga (414 274) osariik on New York, on seal haiguspuhang võrreldes paljude teiste Ameerika piirkondadega enam-vähem kontrolli alla saadud. USA terviseametnikud kardavad, et tegelik nakatunute arv võib olla 10 korda suurem kui ametlikud arvud näitavad.