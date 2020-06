KARM TORM: pikne nõudis Põhja-Indias üle 100 inimelu 

Äiksesetormid on Indias mussoonvihmade hooajal sagedane nähtus. Bihari kriisimeeskonna teatel suri osariigis pikse tõttu 83 inimest ja 20 viibivad haiglaravil. Naaberosariik Uttar Pradeshis teatati vähemalt 20 hukkunust. Samuti on vihm ja äike põhjustanud hoonetele ja puudele ulatuslikku kahju. Võimud palusid elanikel olla valvsad, sest meteoroloogid ennustavad ka järgmisteks päevadeks halba ilma.

Peaminister Narenda Modi avaldas kaastunnet ohvrite lähedastele ja ütles, et päästetööd ja kannatada saanud kodanike abistamine on käimas. Bihari osariigi katastroofide likvideerimise minister Lakshmeshwar Rai teatas, et kõnealune katastroof on viimaste aastate ohvriterohkeim.