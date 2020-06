Laagna tee koletus avariis kannatada saanud lemmiklooma keeruline operatsioon õnnestus 

"Eilne päeva oli hullumaja ja tunnen end tänagi nagu oleks teerulli alt läbi käinud. Kogu see lugu on väga emotsionaalne ja paha ning seda kõigi õnnetuseohvrite seisukohalt," kirjutab Valner.

Koera Arina väga pikk ning keeruline operatsioon möödus edukalt, ent Valneri sõnuil jäi loomaarst dr. Ranno Viitma tagasihoidlikuks: "Tegin, mis suutsin. Alati tahaks, et mõni asi paremini õnnestuks, aga operatsioon täitis püstitatud eesmärgi ning kõik eeldused paranemiseks on Arinale loodud."

Valner lisas: "Operatsioon kestis kella seitsmeni õhtul ja Eriveti loomakliiniku personal oli rampväsinud. Nii palju siis kella kahesest sulgemisest ja küllap said nad kõik oma kallimate käest kodus pragada, et töö on tähtsam kui pere. Kindlasti see nii ei ole, aga teinekord kipub nii minema. Olen äraütlemata tänulik, et nad Arinale vastu tulid. Olin ikka püstihirmul ning lausa ei julgenud koera liigutadagi kui tema tervislik seisund mulle täies ulatuses kohale jõudis."