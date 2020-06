ÕNNETU TRUMP: üks pauk tuleb teise järel 

Kirjastuses on juba müügivalmis teos nimega „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man“, eesti keeles „Ligikaudu liiga palju, aga ikka vähe: kuidas mu pere kasvatas kõige ohtlikuma mehe maailmas“. Teose autor on Donald Trumpi vanema venna tütar Mary L. Trump, kelle meelest on president ohuks maailma tervisele, sotsiaalsele ja majanduslikule julgeolekule. Naine paljastab ka selle, et ta andis juba varem salaja New York Timesile informatsiooni oma onu pattudest – näiteks maksupettustest ja muudest rahaasjadest ning toimetanud ajalehele ka oma väiteid kinnitavaid dokumente. Business Insider väidab, et raamatus on pildikesi ka sellest, kuidas Donald kiusas oma Alzheimerit põdevat isa.