Presidendi kantselei vastus Reinsalu kriitikale: oluline on tähele panna riigikohtu otsust 

Riigipea selgitas, et põhiseadusega vastuolus on seaduse see osa, mis reguleerib välisteenistuses oleva ametniku abikaasadele ette nähtud sotsiaalseid tagatisi. Need sätted reguleerivad riigikogu poolt vastu võetud seaduses üksnes kaasasolevale abikaasale ettenähtud tagatisi, kuid ei laiene kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele, mis on president Kaljulaidi hinnangul vastuolus põhiseaduse 12. paragrahvis sätestatud võrdse kohtemise põhimõttega.