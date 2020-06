Kommentaar Einar Lillo | Kuidas mitte kasutada relva Einar Lillo, laskeinstruktor, reservohvitser , täna, 10:40 Jaga: M

Relvakultuurist rääkides peame väga selgelt eristama euroopaliku relvakultuuri lätteid ameerikalikust lähenemisviisist. Kui esimene põhineb keskaegsel rüütlikultuuril ja pärast selle hääbumist on paljuski oma identiteedi kaotanud ja elab edasi tõdemuses, et relv on vaba mehe õigus, siis kaasaegse ameerika relvakultuur pärineb Metsiku Lääne aegadest, mille keskmes on aksioom, et jumal lõi küll inimese aga Samuel Colt tegi nad võrdseteks.