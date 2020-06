MUNAD MAHA! Tai võimud hakkavad metsikuid ahve steriliseerima 

Iidses Lopburi linnas elavad ahvid on harjunud, et tavaliselt annavad neile süüa rohkearvulised turistid. Ent kuna Tai sulges oma piirid väliskülalistele juba neljandal aprillil, annab koroonasurutis endast kõige ehedamalt tunda ka loomade jaoks.

Independent kirjutab, et toidunappusest meeleheitele aetud pärdikud on vägivaldsed nii üksteise kui ka inimeste suhtes.

„Nad on nii harjunud sellega, et külalised neid toidavad. Neile ei jagu ka ruumi, et ise söögiotsingutega hakkama saada,“ ütles valitsusepoolne loomaarst Supakarn Kaewchot. „Nad tungivad majadesse ning sunnivad kohalikke kodudest põgenema.“