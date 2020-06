Seisukoht | Suve teine pool 

Muidugi, suvi on tore: soojus, vabadus (sel aastal küll koroonast tingitud piirangutega), valged ööd ... ja mida kõike veel. Aga selsamal suvel on ka teine pool. Uppumissurmad, liiklusõnnetused, alkoholi kuritarvitamised...

Suvi pole veel õieti alatagi jõudnud, aga tänase seisuga on juba 32 inimest uppunud. Seda on rohkem kui varasematel aastatel. Väga paljudele on märja surma toonud purjus peaga ujuma minek.