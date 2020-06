SEB pangale määrati Eestis ja Rootsis suured trahvid 

Eesti finantsinspektsioon tuvastas puudusi SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides. Järelevalvemenetluse käigus selgus, et panga puhul esines kliendiandmete kogumisel ja tegelike kasusaajate tuvastamisel puudusi. Samuti esines puudusi rahapesu kahtlustest teatamisel Rahapesu andmebüroole.

“Finantsinspektsioon on alates 2014. aastast saatnud pankadele selge sõnumi, et neil peavad olema kontrollisüsteemid, mis vastavad rahvusvaheliselt kokku lepitud rahapesu tõkestamise normidele. Meie ülesandeks on kontrollida pankade süsteeme ning reageerida ilmnenud nõrkustele. Tuvastasime puudusi AS-i SEB Pank töös rahapesu tõkestamisel, mistõttu otsustasime pangale ettekirjutuse ja tegime trahvi,” lausus finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.