René Eespere rahvusooperi peadirektori ahistamissüüdistustest: „Olen väga solvunud, mida on teinud Eesti Ekspress." 

Jaanipäeval saadetud pöördumises avaldas Mäe kahetsust, et temale "loomuomaselt ülemeelik huumorisoon ja karakter" on väljendunud inimestele moel, "mida nad on pidanud ebaviisakaks, ebaväärikaks ja mõnel puhul kohatuks". Ta lisas: "Mõistan, et siit edasi tuleb mul endale loomuomast joviaalsust senisest rohkem ohjata ja mind ümbritsevate kolleegide, sõprade, lähedaste tundeid senisest tähelepanelikumalt hinnata ja tunnetada."

Estonia nõukogu esimees Arne Mikk vastas Õhtulehele, et ei võta anonüümset avaldust üldse tõena. „Ma tahaks, et see inimene tuleks minu või kellegi teise juurde ja ütleks, et on probleemid. Ma võiksin ajalehes [anonüümselt sõna võtta] kümne inimese kohta, ka naiskolleegide, kes on mind kallistanud etenduse puhul...," kommenteeris Mikk.