Juhtkiri | Sobimatu juht on asendatav 

Seejuures tuleb kõrvale jätta isiklikud subjektiivsed hinnangud, kas iseennastki joviaalsena iseloomustava Mäe naljad ja käitumine on ületanud kõlbelise piiri. Vale oleks eeldada, et suure asutuse juht käitub alluvatega – või ükskõik kellega – samamoodi, nagu näiteks nõukogu liikmete endiga. Sestap omandab olulise kaalu nõukogule appi palutud usaldusisiku roll, kellel on nüüdseks loodetavasti piisavalt informatsiooni, valgustamaks, milline oli juhi ja tema alluvate suhtlus neil hetkedel, kui majaväliseid silmi-kõrvu juures polnud.

Õigustatult ettevaatlikuks teeb aga mõne kodaniku ja nõukogu liikmegi suust juba kõlanud mure, et Aivar Mäe moodi kultuurivedureid napib meil niigi. Ühelt poolt peljatakse, et avalikkusesse jõudnud töötajate kaebuste taga on mõne konkurendi vandenõu, kes ihaldab Mäe mantlipärija kohta; teisalt polevatki sinna kedagi väärilist panna.

See on ohtlik mõtteviis, mis toob suurema eesmärgi – olgu selleks piletimüük, sponsorilepingud või miski muu – ohvriks madalamal positsioonil töötajad, kes peavad valima eneseteostuse, taludes juhi sobimatut käitumist kasvõi oma tervise hinnaga, või töölt lahkumise vahel. Teatud juhtudel tähendabki ühest asutusest lahkumine aga suisa karjääri lõpetamist. Ükski juht pole aga asendamatu – seda tõendab kõikide ajahambale pikemalt vastu pidanud asutuste ja ettevõtete ajalugu, rahvusooper kaasa arvatud.