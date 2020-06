Marju Himma | Elude ja musta värvi tõlgendamisest ajakirjandusuurija pilguga 

#BlackLivesMatter (BLM) ehk Mustad Elud Loevad on teemasilt, mis taaselustus mustanahalise Georges Floydi hukkumisega vahistamisel politsei tegevuse tõttu. BLM ei ole uus liikumine – juba 2013. aastal protestis see teismelise Trayvon Martini tapmise pärast. Sellegi surma põhjustas politsei liigne jõukasutus. Nüüd, enam kui seitse aastat hiljem, oleme ikka samas olukorras, kus USA politsei vägivaldsus viib inimese surmani. Millised kõrvalmõjud on taolistel liikumistel ühiskonnale – selle üle tasub pidada konstruktiivset ja kõiki pooli austavat arutelu.

Kas ainult mustad elud loevad?

Kõik elud loevad. Ja kui vaadata BLM liikumise ajalugu, siis algupäraselt oli see mittevägivaldne liikumine, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu politse liigsele võimukasutusele. Tõsi, see tõukus peaaegu iga kord mõne mustanahalise surma saamisest politseiga kokkupõrkel. Kuid mitte ainult.

USAst pärit kolleeg (täpsustuseks olgu öeldud, et ta on valge keskealine mees) rääkis 2014. aastal politsei militariseerumisest ning liigsest jõukasutamises. Militariseerumine tähendas sõjaväelise otstarbega varustuse andmist politsei käsutusse. Liigne jõukasutamine aga võimupiiride sagedast ületamist POC (i.k people of colour ehk mitte valge nahavärviga) inimeste suhtes.

2015.–2016. aastal pidas briti väljaanne The Guardian andmevisualiseeringu vormis arvestust inimeste üle, kelle suhtes politsei on vägivalda kasutanud. Need andmed võivad olla praeguseks muutunud, ehkki toonaste andmete kohaselt oli politsei jõukasutuse tagajärjel absoluutarvude järgi kõige enam hukkunud valge nahavärviga inimesi, suhtarvuna miljoni elaniku kohta aga Ameerika põliselanikke.

Seega, kas on ikka nii, et ainult mustad elud loevad? Seda lahkas semiootilises arutluskäigus Mihhail Lotman, kelle sõnul tuleb tähelepanu juhtida rassismi diskursiivsetele juurtele. Diskursus on tõlgendus millestki, BLMi puhul tõlgendus musta nahavärviga inimestest kui eraldi hoolt ja tähelepanu vajavatest nõrgematest. Sellesse tõlgendusse on sisse kirjutatud valge inimese positsioon musta suhtes ning see ei peaks olema keskne, kui räägime politsei jõukasutamisest.

Ei ole vahet, kas tegu on n-ö musta, valge või mistahes teise eluga – kõik elud loevad, kellegi suhtes ei ole õigustatud alusetult kasutada vägivalda, alandamist või muul moel riivata inimese eneseväärikust. Need on kokkulepped, mille oleme omaks võtnud ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsiooni, Euroopa Inimõiguste konventsiooni ja oma riikide põhiseadustega.